Путин: Россия выступает за сохранение "астанинского формата" по сирийскому вопросу

Россия ценит вклад Турции в урегулирование сирийского вопроса. Работа в "астанинском формате" (Россия, Турция и Иран) должна продолжаться. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Думаю, было бы правильно продолжать "астанинский формат" — бороться с терроризмом, делать всё, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении", — сказал Путин, отметив, что ситуация развивается позитивно.