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11 июня, 17:55

Путин: Россия выступает за сохранение "астанинского формата" по сирийскому вопросу

Россия ценит вклад Турции в урегулирование сирийского вопроса. Работа в "астанинском формате" (Россия, Турция и Иран) должна продолжаться. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Думаю, было бы правильно продолжать "астанинский формат" — бороться с терроризмом, делать всё, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении", — сказал Путин, отметив, что ситуация развивается позитивно.

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Напомним, Хакан Фидан на днях прибыл в Россию с деловым визитом. Он уже встретился с Путиным, и российский лидер заявил, что рассчитывает 34 июля провести встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

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Shutterstock / FOTODOM / Aynur Mammadov

Александра Мышляева
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