Путин: Россия выступает за сохранение "астанинского формата" по сирийскому вопросу
Россия ценит вклад Турции в урегулирование сирийского вопроса. Работа в "астанинском формате" (Россия, Турция и Иран) должна продолжаться. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Думаю, было бы правильно продолжать "астанинский формат" — бороться с терроризмом, делать всё, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении", — сказал Путин, отметив, что ситуация развивается позитивно.
Напомним, Хакан Фидан на днях прибыл в Россию с деловым визитом. Он уже встретился с Путиным, и российский лидер заявил, что рассчитывает 3–4 июля провести встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
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