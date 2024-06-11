Путин: Россия признательна Турции за попытки урегулировать украинский конфликт

Москва благодарна Анкаре за настрой на скорейшее мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине. Соответствующее заявление на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Кремле сделал российский лидер Владимир Путин.

"Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины", — произнёс президент, выразив собеседнику признательность ещё и за предоставление стамбульской площадки для переговоров.