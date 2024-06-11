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11 июня, 18:27

Путин: Россия признательна Турции за попытки урегулировать украинский конфликт

Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обложка © kremlin.ru

Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обложка © kremlin.ru

Москва благодарна Анкаре за настрой на скорейшее мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине. Соответствующее заявление на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Кремле сделал российский лидер Владимир Путин.

"Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины", — произнёс президент, выразив собеседнику признательность ещё и за предоставление стамбульской площадки для переговоров.

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Напомним, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал возобновить переговоры между Россией и Украиной на базе стамбульского проекта. Документ в своё время устраивал и Киев, и Москву, однако Незалежная выбросила договорённости "в помойку" под давлением Запада.

Илья Пушкарев
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