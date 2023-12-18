Эрдоган вызвался оживить мирные переговоры России и Украины

Турция готова возобновить прерванный Стамбульский процесс по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, нанёсший официальный визит в Будапешт, по итогам их разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова транслировал телеканал TRT Haber.

"Мы готовы оживить прерванный процесс переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине", — сообщил турецкий лидер.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона сохраняет готовность к переговорам по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Вместе с этим он указал на важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами, несущими высокую ответственность за поддержание стабильности в мире.