Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине, заявил Шойгу

Российская сторона сохраняет готовность к переговорам по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом напомнил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Сяншаньском форуме в Пекине.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", — подчеркнул генерал.

Вместе с этим Шойгу указал на важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами, несущими высокую ответственность за поддержание стабильности в мире. По его словам, для создания справедливого и многополярного миропорядка следует обновить архитектуру международной безопасности и придать ей большую устойчивость.

"Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", — добавил Шойгу.