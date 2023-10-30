Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине, заявил Шойгу
Шойгу: РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования кризиса на Украине
Российская сторона сохраняет готовность к переговорам по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом напомнил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Сяншаньском форуме в Пекине.
"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", — подчеркнул генерал.
Вместе с этим Шойгу указал на важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами, несущими высокую ответственность за поддержание стабильности в мире. По его словам, для создания справедливого и многополярного миропорядка следует обновить архитектуру международной безопасности и придать ей большую устойчивость.
"Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", — добавил Шойгу.
Ранее Лайф рассказывал, что в США предрекли Украине вынужденные переговоры с Россией. Там уверены, что Вашингтон сможет заставить Киев сесть за стол переговоров c Москвой из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Украина сможет достичь своих военных целей, уменьшается с каждым днём, поэтому перенаправление боеприпасов в Израиль могло бы стать для западного блока способом сохранить лицо.
t.me / Минобороны РФ