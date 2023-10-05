Медведев назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по украинскому конфликту, но для их начала важно, чтобы противник признал реалии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что для старта мирных переговоров противник России должен признать реалии. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Такие переговоры, [которые хотят западные государства], нам не нужны. Они просто вредны. Притом что от самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась, об этом наш президент неоднократно говорил", — подчеркнул он во время встречи с военнослужащими.

Медведев добавил, что западные страны стараются хитро "протолкнуть" переговоры, чтобы РФ ослабла, а Незалежная накопила силы. Однако, по его словам, "Запад выдыхается", в том числе в плане финансирования Киева. Помощь Украине возмущает большую часть населения Европы и США, напомнил зампред Совбеза.