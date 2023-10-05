Регион

Уведомления отключены

5 октября, 10:04

"Россия укрепляет авторитет": В ГД объяснили решение Словакии заблокировать помощь Киеву

Депутат Наумов: Словакия заблокировала помощь Киеву, чтобы не расширять конфликт

Россия укрепляет свой международный авторитет в по-настоящему многополярном мире. Поэтому даже внутри Европейского союза возникают обоснованные сомнения в безальтернативности поддержки киевского режима, это чувствуют рядовые граждане и передают свою волю политикам. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решение президента Словакии Зузаны Чапутовой заблокировать новый пакет помощи Украине.

"Понятно же, что киевский режим не стоит того, чтобы из-за него довести конфликт до всеевропейских масштабов, что, к сожалению, не может не быть связано с применением оружия массового поражения. Поэтому в решении президента Словакии есть чёткая логика: не хочешь, чтобы гибли твои люди, не способствуй гибели граждан других стран", — сказал Наумов.

Парламентарий выразил надежду, что к такому же выводу придут руководители всех стран Восточной Европы.

"Дни сочтены": В США заявили о потере Украиной двух ключевых союзников

"Дни сочтены": В США заявили о потере Украиной двух ключевых союзников

Напомним, ранее президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала новый пакет помощи Украине. Решение главы государства связано с победой на парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которая считается антиукраинской. По словам Чапутовой, игнорировать позицию парламентского большинства в данном случае "было бы плохим прецедентом".

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Украина
  • Словакия
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров