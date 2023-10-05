Россия укрепляет свой международный авторитет в по-настоящему многополярном мире. Поэтому даже внутри Европейского союза возникают обоснованные сомнения в безальтернативности поддержки киевского режима, это чувствуют рядовые граждане и передают свою волю политикам. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решение президента Словакии Зузаны Чапутовой заблокировать новый пакет помощи Украине.

"Понятно же, что киевский режим не стоит того, чтобы из-за него довести конфликт до всеевропейских масштабов, что, к сожалению, не может не быть связано с применением оружия массового поражения. Поэтому в решении президента Словакии есть чёткая логика: не хочешь, чтобы гибли твои люди, не способствуй гибели граждан других стран", — сказал Наумов.