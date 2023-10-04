Руководство Евросоюза ещё верит, что нынешняя "бандеровская" Украина сможет просуществовать до 2030 года. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, для Незалежной это является "приятной новостью". Также он сообщил, что для украинцев есть и второе "приятное" известие, которое заключается в том, что спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку из-за "любви к киевской власти". Зампред Совбеза добавил, что у Украины есть весомый повод для гордости, поскольку выбор был между решением многочисленных проблем в самих Штатах и "дальнейшим кормлением неонацистов". Правда, добавил Медведев, денег у Вашингтона "осталось всего на два месяца".

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель в интервью журналу Der Spiegel заявил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году. При этом он подчеркнул, что не будет никаких политических скидок ни для Киева, ни для других кандидатов на вступление в ЕС — это пять балканских стран, Турция и Молдавия.