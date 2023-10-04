Медведев рассказал о "двух приятных новостях" для "бандеровской" Украины
Медведев: В ЕС ещё верят, что "бандеровская" Украина просуществует до 2030 года
Руководство Евросоюза ещё верит, что нынешняя "бандеровская" Украина сможет просуществовать до 2030 года. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, для Незалежной это является "приятной новостью". Также он сообщил, что для украинцев есть и второе "приятное" известие, которое заключается в том, что спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку из-за "любви к киевской власти". Зампред Совбеза добавил, что у Украины есть весомый повод для гордости, поскольку выбор был между решением многочисленных проблем в самих Штатах и "дальнейшим кормлением неонацистов". Правда, добавил Медведев, денег у Вашингтона "осталось всего на два месяца".
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель в интервью журналу Der Spiegel заявил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году. При этом он подчеркнул, что не будет никаких политических скидок ни для Киева, ни для других кандидатов на вступление в ЕС — это пять балканских стран, Турция и Молдавия.
Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в 2022 году. Теперь стране нужно выполнить ряд условий, в том числе провести реформы, для начала переговоров с объединением. При этом зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз раньше 2029 года. Вместе с Украиной вступления в ЕС ждут также Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина.