Переговоры по Украине без участия России не имеют смысла — в обсуждении как зерновой сделки, так и более сложных вопросов. Об этом в беседе с Лайфом заявил глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович, комментируя международную конференцию по Украине, которую якобы готовится провести Турция в Стамбуле.

"Российский фактор, российские решения определяют дальнейшее развитие кризиса на Украине, будущее тех или иных территорий. Поэтому консультации, проходящие без участия России, имеют примерно нулевой смысл и не оказывают никакого влияния на реальные события на земле", — отметил он.

По словам эксперта, это показали уже многочисленные мероприятия с участием украинских представителей, на которых они "просили деньги". На деле же средств Незалежной дают всё меньше, так как на Западе понимают, что именно в Москве, а не в Киеве решается будущее региона, заключил Мендкович.