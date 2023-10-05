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5 октября, 09:25

"Будущее решается в Москве": Политолог назвал бессмысленной встречу по Украине в Стамбуле без РФ

Политолог Мендкович: Переговоры по Украине без участия России не имеют смысла

Переговоры по Украине без участия России не имеют смысла — в обсуждении как зерновой сделки, так и более сложных вопросов. Об этом в беседе с Лайфом заявил глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович, комментируя международную конференцию по Украине, которую якобы готовится провести Турция в Стамбуле.

"Российский фактор, российские решения определяют дальнейшее развитие кризиса на Украине, будущее тех или иных территорий. Поэтому консультации, проходящие без участия России, имеют примерно нулевой смысл и не оказывают никакого влияния на реальные события на земле", — отметил он.

По словам эксперта, это показали уже многочисленные мероприятия с участием украинских представителей, на которых они "просили деньги". На деле же средств Незалежной дают всё меньше, так как на Западе понимают, что именно в Москве, а не в Киеве решается будущее региона, заключил Мендкович.

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Ранее Лайф со ссылкой на агентство Bloomberg писал, что Турция намерена организовать международную встречу в Стамбуле по теме Украины. Участники якобы обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и пути урегулирования конфликта. Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе и США. В Посольстве России в Турции заявили, что не получали приглашение на мероприятие.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Ольга Годуненко
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