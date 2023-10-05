Посольство России в Турции: Мы не получали приглашение на встречу по Украине
Посольство России в Турции пока не получало приглашение на международную конференцию по Украине, которую якобы готовится провести Анкара до конца октября. Об этом журналистам сообщили в российском диппредставительстве в четверг, 5 октября.
"Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали", — приводит слова собеседника ТАСС.
Ранее Лайф со ссылкой на агентство Bloomberg писал, что Турция намерена организовать международную встречу в Стамбуле по теме Украины. Участники якобы обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и пути урегулирования конфликта. Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе и США. Об участии российской стороны не сообщается.