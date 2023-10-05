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Регион
Опубликовано 5 октября 2023, 08:01
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Посольство России в Турции: Мы не получали приглашение на встречу по Украине

Посольство России в Турции пока не получало приглашение на международную конференцию по Украине, которую якобы готовится провести Анкара до конца октября. Об этом журналистам сообщили в российском диппредставительстве в четверг, 5 октября.

"Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали", — приводит слова собеседника ТАСС.

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Ранее Лайф со ссылкой на агентство Bloomberg писал, что Турция намерена организовать международную встречу в Стамбуле по теме Украины. Участники якобы обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и пути урегулирования конфликта. Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе и США. Об участии российской стороны не сообщается.

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Dmitriy Frantsev / Unsplash

Марина Калегина
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