Посольство России в Турции: Мы не получали приглашение на встречу по Украине

Посольство России в Турции пока не получало приглашение на международную конференцию по Украине, которую якобы готовится провести Анкара до конца октября. Об этом журналистам сообщили в российском диппредставительстве в четверг, 5 октября.

"Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали", — приводит слова собеседника ТАСС.