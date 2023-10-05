СМИ сообщили о подготовке Турцией встречи по теме Украины
Bloomberg: Турция готовится провести встречу по решению конфликта на Украине
Уже в этом месяце Турция намерена организовать международную встречу в Стамбуле по теме Украины. По данным агентства Bloomberg, в ходе неё стороны обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и пути урегулирования конфликта.
"Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности. В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и его усилия по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в этом году", — сказано в материале.
Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе и США. По данным агентства, российская сторона не была приглашена на переговоры.
Напомним, Владимир Зеленский предложил свою "формулу мира", состоящую из десяти пунктов. Она обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение документа бесперспективно, а сам он неадекватная бумага. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, все знают о нереализуемости "формулы".
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