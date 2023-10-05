СМИ сообщили о подготовке Турцией встречи по теме Украины

Уже в этом месяце Турция намерена организовать международную встречу в Стамбуле по теме Украины. По данным агентства Bloomberg, в ходе неё стороны обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и пути урегулирования конфликта.

"Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности. В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и его усилия по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в этом году", — сказано в материале.