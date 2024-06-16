Организаторы признались в большом числе разногласий на саммите в Швейцарии
Президент Швейцарии Амерд: На "мирном саммите" по Украине не было единства
На "мирном саммите" по Украине не было единства. Обложка © ТАСС / ЕРА
В Швейцарии участники "мирного саммита" по Украине не были единодушны во время обсуждения вопросов. Об этом сказала на церемонии закрытия президент Швейцарии Виола Амерд. По её словам, споров не было только в том, что украинский конфликт должен решаться на основе международных законов.
"Дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения", — подчеркнула Амерд.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии прошёл "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, Россию на него не позвали. Итоговый документ по результатам дискуссии подписали 80 стран из 91. Среди подписавших — США, страны Евросоюза, Турция, Швейцария. А вот Индия, Бразилия и Саудовская Аравия отказались одобрять документ. Также не согласился с текстом и Ватикан.