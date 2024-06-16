Организаторы признались в большом числе разногласий на саммите в Швейцарии

В Швейцарии участники "мирного саммита" по Украине не были единодушны во время обсуждения вопросов. Об этом сказала на церемонии закрытия президент Швейцарии Виола Амерд. По её словам, споров не было только в том, что украинский конфликт должен решаться на основе международных законов.