Ватикан не подписал итоговый документ "мирного саммита" по Украине в Швейцарии 16 июня, 12:39 "Мирный саммит" по Украине в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Ватикана нет среди тех стран, которые согласились подписать итоговую резолюцию "мирного саммита" по Украине. Это следует из информации, размещённой на сайте организаторов мероприятия.

Святой престол на конференции представлял государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Официальных комментариев по поводу своей позиции он не давал.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии прошёл "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, Россию на него не позвали. Итоговый документ по результатам дискуссии подписали 80 стран из 91. Среди подписавших — США, страны Евросоюза, Турция, Швейцария. А вот Индия, Бразилия и Саудовская Аравия отказались одобрять документ.

Авторы Татьяна Миссуми