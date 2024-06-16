Шольц покинул "мирный саммит" по Украине, не дождавшись его окончания
Шольц уехал со швейцарского саммита по Украине на партийные переговоры в Берлин
Швейцарский саммит по Украине продолжится без участия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который покинул Бюргеншток, сославшись на внутриполитические дела. Об этом пишет издание Spiegel.
"Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолёт направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжёлые переговоры по бюджету и серьёзные переговоры с собственной партией", — сказано в тексте материала.
По данным Spiegel, вечером в воскресенье пройдёт внеочередное собрание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с будущим правящей коалиции, партии и самого канцлера. Это стало следствием провала партийного руководства на выборах в Европарламент.
Ранее саммит также спешно покинула вице-президент США Камала Харрис, место которой в составе делегации теперь займёт советник Байдена Джейк Салливан. Напомним, в городе Бюргенштоке состоялся "саммит мира" Владимира Зеленского, на подготовку к которому было затрачено немало денег, сил и времени. Ему наверняка приходилось нелегко, когда к микрофону один за другим выходили лидеры делегаций и заявляли, что неплохо было бы провести ещё одно такое мероприятие, но с участием России. И даже в тексте черновой версии коммюнике указано, что на Украине не будет мира, пока в диалоге не примут участия обе стороны конфликта.
Высказался также глава турецкого МИД Фидан, который указал на то, что саммит мог бы "быть результативнее", если бы в Швейцарию пригласили российскую делегацию. Всем, кроме Зеленского, было весело на дорогущем курорте, но зато потом мировые лидеры "поддержали" политика, всей толпой прокричав "любимые украинские лозунги".
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