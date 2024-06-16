Шольц покинул "мирный саммит" по Украине, не дождавшись его окончания

Швейцарский саммит по Украине продолжится без участия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который покинул Бюргеншток, сославшись на внутриполитические дела. Об этом пишет издание Spiegel.

"Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолёт направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжёлые переговоры по бюджету и серьёзные переговоры с собственной партией", — сказано в тексте материала.