"Для богатых и туристов": Швейцарцы высказались о месте для саммита по Украине
Жители Швейцарии назвали слишком дорогим место, где пройдёт саммит по Украине
Подготовка к международной конференции по Украине на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Обложка © ТАСС / EPA / Urs Flueeler
Курорт Бюргеншток, где пройдёт "мирный саммит" по Украине, настолько дорогое место, что жители города Штанс, который находится в десяти минутах езды оттуда, стараются не покупать там даже кофе. Об этом рассказали сами местные.
"Мы время от времени ездим в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но мы не останавливаемся в курортном отеле. Кофе там стоит семь франков (чуть больше 700 рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru), зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов", — поделились в беседе с РИА "Новости" местный житель Стефан и его сын.
Уроженец Португалии Жозе, проработавший в Бюргенштоке шесть лет поваром в 80-х годах прошлого века, подтвердил их слова, заявив, что видел там множество знаменитостей и очень состоятельных людей, при этом большая часть из отдыхающих там — американцы, поскольку для местных такой курорт обходится слишком недёшево. Он добавил, что и сам с тех пор туда не возвращался.
Бюргеншток и впрямь не обладает флёром "места для обычных людей", зато сюда любят приезжать богачи и звёзды. К примеру, в 1954 году здесь состоялась свадьба актрисы Одри Хепбёрн и актёра Мела Феррера. В 1950 году германский канцлер Конрад Аденауэр провёл на курорте два летних месяца, занимаясь государственными делами. А ещё Бюргеншток посещали американские политики Джимми Картер (впоследствии 39-й президент Штатов) и Генри Киссинджер.
Стоимость номеров в отеле, который примет участников саммита, варьируется от 390 до 18 тысяч долларов за ночь. К слову, эти суммы будут оплачены из карманов швейцарских налогоплательщиков. В общем на мероприятие будет потрачено от 11,1 до 16,75 миллиона долларов, преимущественно они будут использованы в целях обеспечения безопасности. Сами же делегаты оплатят только дорогу до курорта.
Напомним, что саммит по мирному разрешению конфликта на Украине будет проведён в Швейцарии с 15 по 16 июня. Российской Федерации в списке приглашённых нет, из-за чего множество стран заявили о бессмысленности встречи. Среди таковых Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и прочие государства. А в Японии, например, прозвучало мнение, что целей саммита достигнуть никак не выйдет, ведь там будет присутствовать только "группа поддержки" Киева. Президент России Владимир Путин в недавнем выступлении заявил, что встреча является политической уловкой, чтобы сбить дискуссию о судьбе украинского конфликта с верного пути и вернуть Зеленскому хотя бы видимость легитимности.