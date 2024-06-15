"Для богатых и туристов": Швейцарцы высказались о месте для саммита по Украине

Курорт Бюргеншток, где пройдёт "мирный саммит" по Украине, настолько дорогое место, что жители города Штанс, который находится в десяти минутах езды оттуда, стараются не покупать там даже кофе. Об этом рассказали сами местные.

"Мы время от времени ездим в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но мы не останавливаемся в курортном отеле. Кофе там стоит семь франков (чуть больше 700 рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru), зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов", — поделились в беседе с РИА "Новости" местный житель Стефан и его сын.

Уроженец Португалии Жозе, проработавший в Бюргенштоке шесть лет поваром в 80-х годах прошлого века, подтвердил их слова, заявив, что видел там множество знаменитостей и очень состоятельных людей, при этом большая часть из отдыхающих там — американцы, поскольку для местных такой курорт обходится слишком недёшево. Он добавил, что и сам с тех пор туда не возвращался.

Бюргеншток и впрямь не обладает флёром "места для обычных людей", зато сюда любят приезжать богачи и звёзды. К примеру, в 1954 году здесь состоялась свадьба актрисы Одри Хепбёрн и актёра Мела Феррера. В 1950 году германский канцлер Конрад Аденауэр провёл на курорте два летних месяца, занимаясь государственными делами. А ещё Бюргеншток посещали американские политики Джимми Картер (впоследствии 39-й президент Штатов) и Генри Киссинджер.