Конференцию по Украине в Швейцарии откладывали пять раз
Economist: Саммит в Швейцарии по Украине переносили пять раз
Конференцию по Украине, которая должна состояться 15–16 июня в Швейцарии, переносили пять раз. Всё из-за недовольства Киева тем, что саммит не привлёк достаточно влиятельных участников. Об этом узнал Economist.
В издании отметили, что украинская сторона переживает, что список гостей "недостаточно длинный и не содержит имена достаточно высокопоставленных лиц".
Напомним, что РФ не получала приглашения на так называемый мирный саммит по Украине. Но многие из тех стран, которые были приглашены, решили отказаться от участия. Так, по данным европейских дипломатов, число гостей мероприятия сократилось до 78, хотя изначально их было 93. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также пояснил, что некоторые страны поедут туда только для того, чтобы доказать его бесполезность без участия России.
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