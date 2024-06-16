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16 июня, 07:15

Медведев дал оценку саммиту в Швейцарии, проведя параллель с Оруэллом и вспомнив Булгакова

Медведев — о "мирном саммите": Швейцарский "скотный двор" — чистейший сюрреализм

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии — "чистейший сюрреализм". Такую оценку мероприятию дал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале, сравнив его с произведением "Скотный двор" писателя Джорджа Оруэлла.

Фрагмент фильма "Собачье сердце". Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Этот швейцарский "скотный двор" — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. <...> Как говаривал Швондер, "это какой-то позор",написал Медведев в своём посте, добавив к нему фрагмент советского фильма "Собачье сердце".

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Напомним, что Россия не получила приглашения на проходящий в швейцарском Бюргенштоке "мирный саммит" по Украине. В то же время многие представители из приглашённых государств отказались от участия в мероприятии, в какой-то момент число ожидаемых на встрече делегаций сократилось с 93 до 78. Руководитель российского МИД Сергей Лавров пояснил, что некоторые страны собираются присутствовать на саммите только с целью продемонстрировать его бессмысленность без присутствия Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Юрий Лысенко
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