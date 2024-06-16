Медведев дал оценку саммиту в Швейцарии, проведя параллель с Оруэллом и вспомнив Булгакова

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии — "чистейший сюрреализм". Такую оценку мероприятию дал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале, сравнив его с произведением "Скотный двор" писателя Джорджа Оруэлла.

"Этот швейцарский "скотный двор" — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. <...> Как говаривал Швондер, "это какой-то позор", — написал Медведев в своём посте, добавив к нему фрагмент советского фильма "Собачье сердце".