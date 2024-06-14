Медведев раскрыл возможную границу санитарной зоны на Украине
Медведев: Вся территория Украины до Польши может стать санитарной зоной для РФ
Санитарной зоной, которую Россия создаёт для обеспечения безопасности, может стать вся территория Украины вплоть до границы Польши. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"В эту зону может попасть вся б. [бывшая] Украина вплоть до границы с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза", — написал политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине. В качестве причины глава государства указал на продолжающиеся обстрелы приграничных регионов РФ со стороны ВСУ. Глава государства обратил внимание на то, что Запад ничего не говорил своему населению про обстрелы приграничных городов России, но теперь обвиняет Москву в наступлении на Харьков, не объясняя причин. Российский лидер уверен, что сейчас западные страны "пожинают плоды своего творчества".
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Продвижение Армии РФ на данном направлении связано с необходимостью установки санитарной зоны, чтобы обезопасить жителей приграничных районов нашей страны, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин уже сообщал о начале формирования такой зоны.
Life.ru