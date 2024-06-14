Медведев раскрыл возможную границу санитарной зоны на Украине

"В эту зону может попасть вся б. [бывшая] Украина вплоть до границы с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза", — написал политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине. В качестве причины глава государства указал на продолжающиеся обстрелы приграничных регионов РФ со стороны ВСУ. Глава государства обратил внимание на то, что Запад ничего не говорил своему населению про обстрелы приграничных городов России, но теперь обвиняет Москву в наступлении на Харьков, не объясняя причин. Российский лидер уверен, что сейчас западные страны "пожинают плоды своего творчества".