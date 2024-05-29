Пушилин ответил Life.ru на вопрос о размерах санитарной зоны на Украине
Пушилин: Размер санитарной зоны будет зависеть от оружия, которое используют ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин высказался о санитарной зоне. Обложка © Life.ru
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что создание санитарной зоны на Украине ставит своей целью обезопасить мирное население от ударов ВСУ, при этом её размеры будут зависеть от используемого Киевом оружия. Об этом политик сказал в беседе с корреспондентом Life.ru.
Глава ДНР Денис Пушилин высказался о санитарной зоне. Видео © Life.ru
"Всё зависит от дальности того вооружения, которое будет поставляться и сейчас поставляется со стороны западных стран, всё пропорционально этому", — пояснил Пушилин, отвечая на вопрос о размерах такой зоны.
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Продвижение Армии РФ на данном направлении связано с необходимостью установки санитарной зоны, чтобы обезопасить жителей приграничных районов нашей страны, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин уже сообщал о начале формирования такой зоны.