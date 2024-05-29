Пушилин ответил Life.ru на вопрос о размерах санитарной зоны на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что создание санитарной зоны на Украине ставит своей целью обезопасить мирное население от ударов ВСУ, при этом её размеры будут зависеть от используемого Киевом оружия. Об этом политик сказал в беседе с корреспондентом Life.ru.