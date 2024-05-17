Полковник увидел уловку в словах Путина об отсутствии планов "брать Харьков"
Эксперт Литовкин заявил, что санитарная зона РФ пройдёт через Харьков
Харьков. Обложка © ТАСС / Andrzej Lange
Россия планирует создать санитарную зону в Харьковской области на удалении в триста километров от своих границ, при этом, по расчётам, туда войдёт и столица региона. Об этом Ura.ru заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что пока нет планов освобождать Харьков.
"В словах президента есть уловка, недосказанность. Харькова у нас в планах нет, а санитарная зона для безопасности должна быть 300 километров. Это расстояние, которое пролетают ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP", — пояснил он.
Литовкин уверен, что Путин просто не стал выкладывать все планы Москвы, чтобы не создавать социальной напряжённости в Харькове, так как горожане могут начать паниковать и бояться российских обстрелов и штурма. Эксперт добавил, что президент подал своими словами некий сигнал харьковчанам о перспективах развития военных действий.
Литовкин напомнил, что бои в крупных городах — это всегда тяжёлая ситуация из-за большого количества жителей. Эксперт отметил, что Харьков в теории может перейти под контроль России и вполне мирным путём. Например, российские войска заняли почти всю Запорожскую область, но не вошли в город Запорожье, освобождение которого — лишь вопрос времени.
Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Наступление Российской армии в регионе признали Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у России "нет планов брать Харьков", о дальнейших перспективах глава государства говорить не стал, но подчеркнул, что в регионе идёт создание санитарной зоны, где не будет ВСУ, а значит, прекратятся обстрелы приграничных областей РФ.