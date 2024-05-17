Полковник увидел уловку в словах Путина об отсутствии планов "брать Харьков" Эксперт Литовкин заявил, что санитарная зона РФ пройдёт через Харьков 17 мая, 19:14 Харьков. Обложка © ТАСС / Andrzej Lange

Россия планирует создать санитарную зону в Харьковской области на удалении в триста километров от своих границ, при этом, по расчётам, туда войдёт и столица региона. Об этом Ura.ru заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что пока нет планов освобождать Харьков.

"В словах президента есть уловка, недосказанность. Харькова у нас в планах нет, а санитарная зона для безопасности должна быть 300 километров. Это расстояние, которое пролетают ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP", — пояснил он.

Литовкин уверен, что Путин просто не стал выкладывать все планы Москвы, чтобы не создавать социальной напряжённости в Харькове, так как горожане могут начать паниковать и бояться российских обстрелов и штурма. Эксперт добавил, что президент подал своими словами некий сигнал харьковчанам о перспективах развития военных действий.

Литовкин напомнил, что бои в крупных городах — это всегда тяжёлая ситуация из-за большого количества жителей. Эксперт отметил, что Харьков в теории может перейти под контроль России и вполне мирным путём. Например, российские войска заняли почти всю Запорожскую область, но не вошли в город Запорожье, освобождение которого — лишь вопрос времени.

Авторы Татьяна Миссуми