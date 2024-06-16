Нужен диалог всех сторон: Стал известен текст черновой версии коммюнике конференции по Украине

Чтобы на Украине был достигнут мир, нужно, чтобы в диалоге участвовали обе стороны конфликта. Об этом сообщается в черновой версии итогового коммюнике конференции в швейцарском Бюргенштоке, на который ссылается агентство Reuters. Финальная версия документа должна появиться в воскресенье.

Проект документа датирован 13 июня. В нём подчёркивается важность передачи Запорожской АЭС под украинский контроль, доступа Киева к портам Азовского моря для укрепления продовольственной безопасности, а также освобождения всех военнопленных в рамках полного обмена.

"Мы верим, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон. Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон", — указано в тексте черновика.