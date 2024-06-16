Нужен диалог всех сторон: Стал известен текст черновой версии коммюнике конференции по Украине
Reuters: В коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
Групповое фото делегатов конференции по Украине в Швейцарии. Обложка © X / WilliamsRuto
Чтобы на Украине был достигнут мир, нужно, чтобы в диалоге участвовали обе стороны конфликта. Об этом сообщается в черновой версии итогового коммюнике конференции в швейцарском Бюргенштоке, на который ссылается агентство Reuters. Финальная версия документа должна появиться в воскресенье.
Проект документа датирован 13 июня. В нём подчёркивается важность передачи Запорожской АЭС под украинский контроль, доступа Киева к портам Азовского моря для укрепления продовольственной безопасности, а также освобождения всех военнопленных в рамках полного обмена.
"Мы верим, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон. Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон", — указано в тексте черновика.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались.