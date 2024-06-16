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Итоговый документ саммита по Украине в Швейцарии поддержали 80 стран из 91

16 июня, 12:07
Саммит по Украине в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Саммит по Украине в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Швейцарии завершается "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, итоговый документ по результатам дискуссии подписали 80 стран из 91. Организаторы конференции опубликовали список государств, поддержавших резолюцию.

В частности, свои подписи под документом поставили представители США, стран Евросоюза, Турции, Швейцарии. А вот Индия, Бразилия и Саудовская Аравия оказались среди тех, кто отказался это делать.

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались. При этом 15–16 июня в Швейцарии состоялся "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, однако Россию на него не позвали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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