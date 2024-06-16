Итоговый документ саммита по Украине в Швейцарии поддержали 80 стран из 91

В частности, свои подписи под документом поставили представители США, стран Евросоюза, Турции, Швейцарии. А вот Индия, Бразилия и Саудовская Аравия оказались среди тех, кто отказался это делать.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались. При этом 15–16 июня в Швейцарии состоялся "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, однако Россию на него не позвали.