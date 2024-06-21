Гросси: Повреждение подстанции "Луч" в Энергодаре влияет на ядерную безопасность

Причинение ущерба подстанции "Луч" в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность. Такое заявление в пятницу, 21 июня, сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Повреждения, полученные подстанцией "Луч", оказали прямое влияние на персонал станции в городе Энергодар, непосредственно прилегающем к станции, а следовательно и на ядерную безопасность. Необходимо, чтобы энергетическая инфраструктура была сохранена", — отметил он.

По словам Гросси, любое нападение, которое оказывает влияние на энергоснабжение станции, является нарушением семи основополагающих правил ядерной и физической безопасности. Он добавил, что необходимо обеспечить надёжное внешнее энергоснабжение от сети для каждого из ядерных объектов.