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21 июня, 17:30

Гросси: Повреждение подстанции "Луч" в Энергодаре влияет на ядерную безопасность

Причинение ущерба подстанции "Луч" в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность. Такое заявление в пятницу, 21 июня, сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Повреждения, полученные подстанцией "Луч", оказали прямое влияние на персонал станции в городе Энергодар, непосредственно прилегающем к станции, а следовательно и на ядерную безопасность. Необходимо, чтобы энергетическая инфраструктура была сохранена", — отметил он.

По словам Гросси, любое нападение, которое оказывает влияние на энергоснабжение станции, является нарушением семи основополагающих правил ядерной и физической безопасности. Он добавил, что необходимо обеспечить надёжное внешнее энергоснабжение от сети для каждого из ядерных объектов.

Обеспечивающая Энергодар подстанция "Луч" полностью уничтожена после атаки ВСУ
Обеспечивающая Энергодар подстанция "Луч" полностью уничтожена после атаки ВСУ

Как сообщал Life.ru, Энергодар остался без света из-за атаки украинских дронов на подстанцию 19 июня. В пресс-службе администрации города указали, что ВСУ в очередной раз проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре. Кроме того, ВСУ начали обстреливать город из артиллерии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Никита Осипов
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