Гросси: Повреждение подстанции "Луч" в Энергодаре влияет на ядерную безопасность
Причинение ущерба подстанции "Луч" в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность. Такое заявление в пятницу, 21 июня, сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Повреждения, полученные подстанцией "Луч", оказали прямое влияние на персонал станции в городе Энергодар, непосредственно прилегающем к станции, а следовательно и на ядерную безопасность. Необходимо, чтобы энергетическая инфраструктура была сохранена", — отметил он.
По словам Гросси, любое нападение, которое оказывает влияние на энергоснабжение станции, является нарушением семи основополагающих правил ядерной и физической безопасности. Он добавил, что необходимо обеспечить надёжное внешнее энергоснабжение от сети для каждого из ядерных объектов.
Как сообщал Life.ru, Энергодар остался без света из-за атаки украинских дронов на подстанцию 19 июня. В пресс-службе администрации города указали, что ВСУ в очередной раз проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре. Кроме того, ВСУ начали обстреливать город из артиллерии.
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