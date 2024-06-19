"Уже семь прилётов": ВСУ после атаки дронами по Энергодару начали обстреливать город из артиллерии

Украинские войска после атаки дронами по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), начали интенсивный обстрел города из артиллерии. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Уже семь прилётов по Энергодару, боевики ВСУ продолжают артиллерийский обстрел, начавшийся после атаки дронов", — написал он в телеграм-канале.