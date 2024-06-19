"Уже семь прилётов": ВСУ после атаки дронами по Энергодару начали обстреливать город из артиллерии
Рогов: ВСУ начали обстреливать Энергодар из артиллерии после атаки дронами
Украинские войска после атаки дронами по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), начали интенсивный обстрел города из артиллерии. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Уже семь прилётов по Энергодару, боевики ВСУ продолжают артиллерийский обстрел, начавшийся после атаки дронов", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что Энергодар остался без света из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию. В пресс-службе администрации города отметили, что ВСУ в очередной раз проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре.
Telegram / V_Zelenskiy_official