Обеспечивающая Энергодар подстанция "Луч" полностью уничтожена после атаки ВСУ
В результате атаки ВСУ на Энергодар уничтожена подстанция "Луч", которая являлась ключевым объектом инфраструктуры. По словам директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгении Яшиной, город питается за счёт станции.
"Подстанция "Луч", обеспечивающая Энергодар и близлежащие населённые пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС", — рассказала она ТАСС.
Напомним, что Энергодар остался без света из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию. В пресс-службе администрации города отметили, что ВСУ в очередной раз проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре. Затем ВСУ начали обстреливать город из артиллерии.
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