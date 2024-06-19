Обеспечивающая Энергодар подстанция "Луч" полностью уничтожена после атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Энергодар уничтожена подстанция "Луч", которая являлась ключевым объектом инфраструктуры. По словам директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгении Яшиной, город питается за счёт станции.

"Подстанция "Луч", обеспечивающая Энергодар и близлежащие населённые пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС", — рассказала она ТАСС.