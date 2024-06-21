Мужчина получил ранение груди в результате удара ВСУ по селу Муром
Житель села Муром Шебекинского городского округа получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе. О последствиях происшествия рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Начинённый взрывчаткой беспилотник повредил частный жилой дом, оставив здание без остекления. Также оказалась задета линия электропередачи.
"Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", — написал глава региона.
Также 21 июня ВСУ устроили блэкаут Энергодару, где находится самая большая АЭС в Европе. Приспешники киевского режима атаковали последнюю функционирующую в городе подстанцию беспилотником. Вторая электроустановка была уничтожена двумя днями ранее.
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