Мужчина получил ранение груди в результате удара ВСУ по селу Муром

Житель села Муром Шебекинского городского округа получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе. О последствиях происшествия рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Начинённый взрывчаткой беспилотник повредил частный жилой дом, оставив здание без остекления. Также оказалась задета линия электропередачи.

"Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", — написал глава региона.