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21 июня, 14:53

ВСУ ударили по многоэтажке в ЛНР, обрушилась стена

В Первомайске ЛНР частично обрушилась стена многоэтажки после удара ВСУ

В городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) стена многоэтажного дома частично обрушилась после удара ВСУ. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

"По предварительной информации, в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома", — написал Колягин в телеграм-канале.

Он добавил, что также повреждена газовая труба. Информация о пострадавших уточняется.

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Ранее, 7 июня, украинские войска совершили обстрел Луганска с использованием пяти американских ракет ATACMS. Оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Погибло шесть человек, пострадало 60.

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ТАСС / Илья Савельев

Никита Никонов
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