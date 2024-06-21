ВСУ ударили по многоэтажке в ЛНР, обрушилась стена
В Первомайске ЛНР частично обрушилась стена многоэтажки после удара ВСУ
В городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) стена многоэтажного дома частично обрушилась после удара ВСУ. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.
"По предварительной информации, в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома", — написал Колягин в телеграм-канале.
Он добавил, что также повреждена газовая труба. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее, 7 июня, украинские войска совершили обстрел Луганска с использованием пяти американских ракет ATACMS. Оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Погибло шесть человек, пострадало 60.
ТАСС / Илья Савельев