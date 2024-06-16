ВСУ применили французскую авиабомбу при атаке на Шебекино, где погибли 5 человек
Обрушенный подъезд. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области
Украинские военные использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER во время атаки на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT. Список погибших был опубликован ранее, сейчас появился перечень пострадавших жителей дома.
1. Цыцорина О. П., 35 лет, открытые раны обеих ног.
2. Лесовая С. Р., 54 года, осколочное ранение колена.
3. Кислицын А. Н., 50 лет, осколочное ранение теменной области, не госпитализирован.
4. Чебукин В. Е., 23 года, открытая травма ноги.
5. Лобановский А. И., 24 года, контузия.
6. Маслова Н. И., 71 год, открытая рана ноги, не госпитализирована.
Четверо пострадавших госпитализированы в городскую больницу № 2.
Напомним, 14 июня в белгородском Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Погибло пять человек, шестеро числятся пострадавшими. Специалисты уже определили, что рухнувший подъезд восстановлению не подлежит. Жителям пострадавшего дома выплатят до 100 тысяч рублей.