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ВСУ применили французскую авиабомбу при атаке на Шебекино, где погибли 5 человек

Украинские военные использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER во время атаки на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT . Список погибших был опубликован ранее, сейчас появился перечень пострадавших жителей дома.

1. Цыцорина О. П., 35 лет, открытые раны обеих ног.

2. Лесовая С. Р., 54 года, осколочное ранение колена.

3. Кислицын А. Н., 50 лет, осколочное ранение теменной области, не госпитализирован.

4. Чебукин В. Е., 23 года, открытая травма ноги.

5. Лобановский А. И., 24 года, контузия.

6. Маслова Н. И., 71 год, открытая рана ноги, не госпитализирована.