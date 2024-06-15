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15 июня, 11:50

Гладков: Рухнувший из-за атаки ВСУ подъезд в Шебекине восстановлению не подлежит

Обрушенный подъезд. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

Обрушенный подъезд. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

Рухнувшая в результате удара ВСУ часть дома в Шебекине не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Разрушенный обстрелом ВСУ дом. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Предварительное заключение экспертизы — повреждённая часть четырёхподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей повреждённого дома. Согласно спискам будут обзванивать всех жильцов", — написал он в своём телеграм-канале.

Тем, кому есть куда вывозить вещи, власти помогут с транспортом, а кому некуда, администрация предоставит склады, уточнил губернатор. По его словам, сейчас сотрудники полиции охраняют имущество жильцов.

Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ села под Шебекином
Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ села под Шебекином

Как сообщал Life.ru, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. По предварительным данным, в здание прилетела ракета "Точка-У". Погибли пять человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по населённому пункту неизбирательными обстрелами инфраструктуры.

Александра Мышляева
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