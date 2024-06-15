Гладков: Рухнувший из-за атаки ВСУ подъезд в Шебекине восстановлению не подлежит
Обрушенный подъезд. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области
Рухнувшая в результате удара ВСУ часть дома в Шебекине не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Разрушенный обстрелом ВСУ дом. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
"Предварительное заключение экспертизы — повреждённая часть четырёхподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей повреждённого дома. Согласно спискам будут обзванивать всех жильцов", — написал он в своём телеграм-канале.
Тем, кому есть куда вывозить вещи, власти помогут с транспортом, а кому некуда, администрация предоставит склады, уточнил губернатор. По его словам, сейчас сотрудники полиции охраняют имущество жильцов.
Как сообщал Life.ru, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. По предварительным данным, в здание прилетела ракета "Точка-У". Погибли пять человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по населённому пункту неизбирательными обстрелами инфраструктуры.