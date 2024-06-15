Гладков: Рухнувший из-за атаки ВСУ подъезд в Шебекине восстановлению не подлежит

Рухнувшая в результате удара ВСУ часть дома в Шебекине не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Разрушенный обстрелом ВСУ дом. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Предварительное заключение экспертизы — повреждённая часть четырёхподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей повреждённого дома. Согласно спискам будут обзванивать всех жильцов", — написал он в своём телеграм-канале.