В Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки, есть пострадавшие

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, три человека пострадали.

Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино

"Обстрел в Шебекине. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших", — написал он в телеграм-канале, добавив, что все оперативные службы выехали на место.