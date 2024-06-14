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14 июня, 13:02

В Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки, есть пострадавшие

Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, три человека пострадали.

Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино

"Обстрел в Шебекине. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших", — написал он в телеграм-канале, добавив, что все оперативные службы выехали на место.

По данным телеграм-канала SHOT, в результате случившегося два человека погибли. Как сообщают очевидцы, среди них могут быть дети. Сейчас идёт разбор завалов.

Охранник пострадал при обстреле ВСУ белгородского посёлка
Охранник пострадал при обстреле ВСУ белгородского посёлка

Как сообщал Life.ru, минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Ранее на окраине Шебекинского городского округа произошёл взрыв. Пострадавших нет, повреждения получили десять домов и машина.

Никита Осипов
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