В Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки, есть пострадавшие
Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, три человека пострадали.
Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино
"Обстрел в Шебекине. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших", — написал он в телеграм-канале, добавив, что все оперативные службы выехали на место.
По данным телеграм-канала SHOT, в результате случившегося два человека погибли. Как сообщают очевидцы, среди них могут быть дети. Сейчас идёт разбор завалов.
Как сообщал Life.ru, минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Ранее на окраине Шебекинского городского округа произошёл взрыв. Пострадавших нет, повреждения получили десять домов и машина.