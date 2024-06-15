Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ села под Шебекином

Первого в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями госпитализировали. Второй получил осколочные ранения спины и кисти и после помощи на месте тоже был направлен в больницу. Кроме того, в населённом пункте получила повреждения линия электропередачи, на место выехали оперативные службы. В самом Шебекине, к счастью, обошлось без раненых, однако от удара пострадала припаркованная легковушка и остекление на остановке общественного транспорта.