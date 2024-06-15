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15 июня, 09:40

Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ села под Шебекином

Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В посёлке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", — написал глава региона.

Первого в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями госпитализировали. Второй получил осколочные ранения спины и кисти и после помощи на месте тоже был направлен в больницу. Кроме того, в населённом пункте получила повреждения линия электропередачи, на место выехали оперативные службы. В самом Шебекине, к счастью, обошлось без раненых, однако от удара пострадала припаркованная легковушка и остекление на остановке общественного транспорта.

Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Накануне в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". Погибли пять человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по населённому пункту неизбирательными обстрелами инфраструктуры.

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Александра Мышляева
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