"Неизбирательные обстрелы": Песков прокомментировал удары ВСУ по Шебекину

Украинская армия продолжает неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории российских регионов, о чём говорит сегодняшний удар по городу Шебекино Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.