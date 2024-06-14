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14 июня, 20:50

"Неизбирательные обстрелы": Песков прокомментировал удары ВСУ по Шебекину

Песков назвал удары ВСУ по Шебекину неизбирательными обстрелами инфраструктуры

Последствия удара ВСУ по Шебекину, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Шебекину, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинская армия продолжает неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории российских регионов, о чём говорит сегодняшний удар по городу Шебекино Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекину, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки. Видео © Telegram / Зарубин

"Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Вооружённых сил Украины", — заявил Песков, комментируя сегодняшний удар ВСУ по Шебекину.

В Белгородской области сообщили о четырёх погибших за день при атаках ВСУ
В Белгородской области сообщили о четырёх погибших за день при атаках ВСУ

Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек, двое погибли. Спасательные работы продолжаются.

Оксана Попова
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