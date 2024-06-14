"Неизбирательные обстрелы": Песков прокомментировал удары ВСУ по Шебекину
Песков назвал удары ВСУ по Шебекину неизбирательными обстрелами инфраструктуры
Последствия удара ВСУ по Шебекину, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинская армия продолжает неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории российских регионов, о чём говорит сегодняшний удар по городу Шебекино Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекину, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки. Видео © Telegram / Зарубин
"Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Вооружённых сил Украины", — заявил Песков, комментируя сегодняшний удар ВСУ по Шебекину.
Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек, двое погибли. Спасательные работы продолжаются.