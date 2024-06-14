Тела мужчины и женщины извлекли из-под завалов дома в Шебекине
Тела двух человек извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине
Спасатели МЧС работают на месте обрушения подъезда в Шебекине. Обложка © Telegram / МЧС России
Из-под завалов многоэтажки в Шебекине, где после удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома, извлекли два тела — мужчины и женщины. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Шебекине на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины", — рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки, пострадало семь человек. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У".