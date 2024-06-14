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14 июня, 18:41

Увеличилось число раненых при обрушении подъезда в Шебекине после удара ВСУ

Гладков: Число раненых при обрушении подъезда в Шебекине увеличилось до 7

Количество раненых в результате обрушения подъезда пятиэтажки в Шебекине, которую обстреляли ВСУ, увеличилось до семи, разбор завалов продолжается. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который прибыл на место происшествия.

Кадры с места обрушения подъезда в Шебекине после удара ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате украинской атаки повреждено 20 квартир — полностью обрушились конструкции второго подъезда, частично третьего. По словам Гладкова, в настоящее время на месте работает более 380 специалистов оперативных и аварийных служб. В непосредственной близости от повреждённой многоэтажки функционирует ситуационный центр, куда могут обратиться жители, которые хотят временно уехать в пункт временного размещения (ПВР), получить горячее питание, а также те, кому нужна помощь психолога или медика. Также на место прибыли более 50 волонтёров из Шебекинского округа.

Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Изначально Гладков сообщил о пяти пострадавших. По предварительным данным, есть и жертвы — погибло два человека. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У".

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Кадр из видео Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова
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