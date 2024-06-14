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14 июня, 17:57

"Гул и полетело": Очевидец рассказал о первых секундах после удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине

SHOT: После обстрела дома в Шебекине 9 человек числятся пропавшими без вести

Рухнувший после удара ВСУ подъезд многоэтажки в Шебекине. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

Рухнувший после удара ВСУ подъезд многоэтажки в Шебекине. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

Очевидец обрушения подъезда многоэтажки в Шебекине, которую обстреляли ВСУ, в разговоре с телеграм-каналом SHOT рассказал о первых секундах после трагедии. По словам мужчины, он сам вынес из-под завалов двоих детей.

Очевидец обстрела многоэтажки в Шебекине рассказал о первых секундах после удара. Видео © Telegram / SHOT

По словам мужчины, он услышал гул, а затем "полетело". Очевидец добавил, что некоторые жильцы получили порезы. Согласно данным телеграм-канала, предварительно, пропавшими без вести сейчас числятся девять человек, в том числе один ребёнок. Их поиски продолжаются. Правда, разбор завалов происходит в условиях риска повторных обстрелов. В нём, помимо сотрудников МЧС, участвуют волонтёры "Народного фронта". На месте проводятся "минуты тишины", чтобы было возможно услышать пострадавших. Также обстановка мониторится при помощи беспилотников.

Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших. К сожалению, есть и жертвы — погибли два человека. Госпитализированы трое.

Двух жителей Шебекина достали из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки
Двух жителей Шебекина достали из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки
Никита Никонов
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