"Гул и полетело": Очевидец рассказал о первых секундах после удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине

Очевидец обрушения подъезда многоэтажки в Шебекине, которую обстреляли ВСУ, в разговоре с телеграм-каналом SHOT рассказал о первых секундах после трагедии. По словам мужчины, он сам вынес из-под завалов двоих детей.

По словам мужчины, он услышал гул, а затем "полетело". Очевидец добавил, что некоторые жильцы получили порезы. Согласно данным телеграм-канала, предварительно, пропавшими без вести сейчас числятся девять человек, в том числе один ребёнок. Их поиски продолжаются. Правда, разбор завалов происходит в условиях риска повторных обстрелов. В нём, помимо сотрудников МЧС, участвуют волонтёры "Народного фронта". На месте проводятся "минуты тишины", чтобы было возможно услышать пострадавших. Также обстановка мониторится при помощи беспилотников.