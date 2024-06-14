Разбор завалов рухнувшего в Шебекине подъезда приостановили из-за ракетной тревоги
SHOT: В Шебекине приостановили разборы завалов из-за ракетной тревоги
Разбор завалов в Шебекине. Обложка © Telegram / МЧС России
В городе Шебекино Белгородской области пришлось из-за ракетной опасности приостановить работы по разбору завалов обрушившегося подъезда. Спасатели и добровольцы отправились в убежища, сообщает SHOT.
Волонтёр "Народного фронта" прячется в укрытии из-за ракетной опасности в Белгородской области. Видео © SHOT
Один из волонтёров "Народного фронта" рассказал телеграм-каналу, что в настоящее время разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС проводят "минуты тишины", чтобы услышать раненых. Обстановка на территории также мониторится с помощью беспилотников.
Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших. К сожалению, есть и жертвы — погибли два человека. В больницу попали трое.