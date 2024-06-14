Разбор завалов рухнувшего в Шебекине подъезда приостановили из-за ракетной тревоги

В городе Шебекино Белгородской области пришлось из-за ракетной опасности приостановить работы по разбору завалов обрушившегося подъезда. Спасатели и добровольцы отправились в убежища, сообщает SHOT.

Один из волонтёров "Народного фронта" рассказал телеграм-каналу, что в настоящее время разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС проводят "минуты тишины", чтобы услышать раненых. Обстановка на территории также мониторится с помощью беспилотников.