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14 июня, 16:29

Разбор завалов рухнувшего в Шебекине подъезда приостановили из-за ракетной тревоги

SHOT: В Шебекине приостановили разборы завалов из-за ракетной тревоги

Разбор завалов в Шебекине. Обложка © Telegram / МЧС России

Разбор завалов в Шебекине. Обложка © Telegram / МЧС России

В городе Шебекино Белгородской области пришлось из-за ракетной опасности приостановить работы по разбору завалов обрушившегося подъезда. Спасатели и добровольцы отправились в убежища, сообщает SHOT.

Волонтёр "Народного фронта" прячется в укрытии из-за ракетной опасности в Белгородской области. Видео © SHOT

Один из волонтёров "Народного фронта" рассказал телеграм-каналу, что в настоящее время разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС проводят "минуты тишины", чтобы услышать раненых. Обстановка на территории также мониторится с помощью беспилотников.

Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших. К сожалению, есть и жертвы — погибли два человека. В больницу попали трое.

Дарья Нарыкова
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