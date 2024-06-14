Двух жителей Шебекина достали из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки

Из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области спасатели достали двух человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино

"Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и ещё двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медучреждения доставляются трое, двоим помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, на месте сейчас работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Туда выехали аварийные бригады и эксперты для оценки последствий. Как подчеркнул губернатор, жителей повреждённых квартир готовы принять пункты временного размещения. Чуть позже в МЧС уточнили, что ещё четыре человека спасены с пятого этажа жилого дома, в котором после обстрела обрушился подъезд.