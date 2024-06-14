Двух жителей Шебекина достали из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки
Гладков: Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине выросло до пяти
Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Обложка © Telegram / Жесть Шебекино
Из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области спасатели достали двух человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино
"Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и ещё двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медучреждения доставляются трое, двоим помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, на месте сейчас работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Туда выехали аварийные бригады и эксперты для оценки последствий. Как подчеркнул губернатор, жителей повреждённых квартир готовы принять пункты временного размещения. Чуть позже в МЧС уточнили, что ещё четыре человека спасены с пятого этажа жилого дома, в котором после обстрела обрушился подъезд.
Напомним, 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Изначально сообщалось о трёх пострадавших, однако затем их число увеличилось до пяти. Кроме того, по предварительным данным, в результате случившегося погибли два человека.