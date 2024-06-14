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14 июня, 13:16

Под завалами кричат дети: При обстреле ВСУ дома в Шебекине обрушилось 15 квартир

При обстреле ВСУ Шебекина обрушилось 15 квартир, пострадали минимум пятеро

В городе Шебекино обрушился подъезд после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / "Жесть Шебекино"

В городе Шебекино обрушился подъезд после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / "Жесть Шебекино"

В результате обстрела ВСУ многоэтажного дома в городе Шебекино обрушилось 15 квартир. Об этом сообщает SHOT.

Последствия обрушения многоэтажки из-за обстрела ВСУ в Шебекине. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино

По данным телеграм-канала, число пострадавших выросло до пяти. Кроме того, не менее пяти человек могут находиться под завалами. Как уточняет SHOT, из-под обломков слышны голоса детей.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Изначально говорилось о трёх пострадавших.

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Никита Никонов
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