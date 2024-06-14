Под завалами кричат дети: При обстреле ВСУ дома в Шебекине обрушилось 15 квартир

В результате обстрела ВСУ многоэтажного дома в городе Шебекино обрушилось 15 квартир. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, число пострадавших выросло до пяти. Кроме того, не менее пяти человек могут находиться под завалами. Как уточняет SHOT, из-под обломков слышны голоса детей.