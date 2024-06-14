В Белгородской области сообщили о четырёх погибших за день при атаках ВСУ
Гладков: В ходе атак ВСУ 14 июня в Белгородской области погибли 4 мирных жителя
Четыре человека погибли 14 июня в Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, тела двух погибших извлекли из-под завалов многоэтажки в Шебекине, где после удара ВСУ рухнул подъезд. Один мужчина стал жертвой атаки украинского дрона-камикадзе в селе Муром.
"ВСУ обстреляли из РЗСО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина", — написал Гладков в телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек, двое погибли. Спасательные работы продолжаются.
Life.ru