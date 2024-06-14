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14 июня, 20:25

В Белгородской области сообщили о четырёх погибших за день при атаках ВСУ

Гладков: В ходе атак ВСУ 14 июня в Белгородской области погибли 4 мирных жителя

Четыре человека погибли 14 июня в Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, тела двух погибших извлекли из-под завалов многоэтажки в Шебекине, где после удара ВСУ рухнул подъезд. Один мужчина стал жертвой атаки украинского дрона-камикадзе в селе Муром.

"ВСУ обстреляли из РЗСО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина", — написал Гладков в телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Охранник пострадал при обстреле ВСУ белгородского посёлка
Охранник пострадал при обстреле ВСУ белгородского посёлка

Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек, двое погибли. Спасательные работы продолжаются.

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Life.ru

Оксана Попова
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