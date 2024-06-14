В Белгородской области сообщили о четырёх погибших за день при атаках ВСУ

Четыре человека погибли 14 июня в Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, тела двух погибших извлекли из-под завалов многоэтажки в Шебекине, где после удара ВСУ рухнул подъезд. Один мужчина стал жертвой атаки украинского дрона-камикадзе в селе Муром.