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15 июня, 03:12

Одна из пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине умерла в больнице

Гладков: Количество погибших при обрушении подъезда в Шебекине выросло до 5

Количество жертв обрушения подъезда многоэтажки в Шебекине Белгородской области выросло до пяти: в больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Из-под завалов удалось поднять останки четырёх человек. К сожалению, ещё одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у неё останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была несовместима с жизнью", — написал чиновник в телеграм-канале.

Таким образом, жертвами обрушения подъезда стали пять человек, шестеро пострадали. К счастью, специалистам МЧС удалось спасти ещё шесть человек с верхних этажей здания.

Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине
Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине

Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У".

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Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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