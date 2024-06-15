Одна из пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине умерла в больнице

Количество жертв обрушения подъезда многоэтажки в Шебекине Белгородской области выросло до пяти: в больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Из-под завалов удалось поднять останки четырёх человек. К сожалению, ещё одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у неё останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была несовместима с жизнью", — написал чиновник в телеграм-канале.

Таким образом, жертвами обрушения подъезда стали пять человек, шестеро пострадали. К счастью, специалистам МЧС удалось спасти ещё шесть человек с верхних этажей здания.