Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине
МЧС: Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда в Шебекине завершены
Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине Белгородской области. Об этом рассказали в МЧС России.
Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине Белгородской области. Видео © Telegram / МЧС России
"Поисково-спасательные работы в Шебекине завершены. Спасено шесть человек, пострадало семь человек. К сожалению, четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора", — сообщили в ведомстве.
Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек. Погибли четверо.
Telegram / МЧС России