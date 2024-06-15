ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 01:37

Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине

МЧС: Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда в Шебекине завершены

Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине Белгородской области. Об этом рассказали в МЧС России.

Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине Белгородской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Поисково-спасательные работы в Шебекине завершены. Спасено шесть человек, пострадало семь человек. К сожалению, четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора", — сообщили в ведомстве.

"Гул и полетело": Очевидец рассказал о первых секундах после удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине
"Гул и полетело": Очевидец рассказал о первых секундах после удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине

Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек. Погибли четверо.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров