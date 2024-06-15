Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине

Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине Белгородской области. Об этом рассказали в МЧС России.

"Поисково-спасательные работы в Шебекине завершены. Спасено шесть человек, пострадало семь человек. К сожалению, четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора", — сообщили в ведомстве.