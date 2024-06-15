Под завалами рухнувшего подъезда в Шебекине нашли четвёртого погибшего
МЧС: На месте обрушения подъезда в Шебекине найдено тело четвёртого погибшего
Под завалами рухнувшего подъезда в городе Шебекино Белгородской области найдено тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.
Спасатели продолжают работы на месте обрушения подъезда в Шебекино. На данный момент разобрано около 50% завалов. Видео © Telegram / МЧС России
"В Шебекино найден ещё один погибший", — рассказали в ведомстве.
Спасатели продолжают работы на месте происшествия. На данный момент разобрано около 50% завалов.
Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек. Спасатели также извлекли из-под завалов два тела — мужчины и женщины. Позже достали ещё одно тело.
Telegram / МЧС России