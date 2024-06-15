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14 июня, 22:56

Под завалами рухнувшего подъезда в Шебекине нашли четвёртого погибшего

МЧС: На месте обрушения подъезда в Шебекине найдено тело четвёртого погибшего

Под завалами рухнувшего подъезда в городе Шебекино Белгородской области найдено тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели продолжают работы на месте обрушения подъезда в Шебекино. На данный момент разобрано около 50% завалов. Видео © Telegram / МЧС России

"В Шебекино найден ещё один погибший", — рассказали в ведомстве.

Спасатели продолжают работы на месте происшествия. На данный момент разобрано около 50% завалов.

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Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек. Спасатели также извлекли из-под завалов два тела — мужчины и женщины. Позже достали ещё одно тело.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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