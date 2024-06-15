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14 июня, 21:11

Тело третьего погибшего найдено на месте обрушения подъезда в Шебекине

МЧС: Тело третьего погибшего найдено на месте обрушения подъезда дома в Шебекине

Рухнувший после удара ВСУ подъезд многоэтажки в Шебекине. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

Рухнувший после удара ВСУ подъезд многоэтажки в Шебекине. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

Количество жертв при обрушении дома в Шебекине, вызванного ударом ВСУ, выросло до трёх человек. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов многоэтажки тело ещё одного погибшего.

"Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине. Количество жертв увеличилось до трёх человек", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек. Спасатели также извлекли из-под завалов два тела — мужчины и женщины.

Оксана Попова
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