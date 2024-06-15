Тело третьего погибшего найдено на месте обрушения подъезда в Шебекине

Количество жертв при обрушении дома в Шебекине, вызванного ударом ВСУ, выросло до трёх человек. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов многоэтажки тело ещё одного погибшего.

"Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине. Количество жертв увеличилось до трёх человек", — рассказали в ведомстве.