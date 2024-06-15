Тело третьего погибшего найдено на месте обрушения подъезда в Шебекине
МЧС: Тело третьего погибшего найдено на месте обрушения подъезда дома в Шебекине
Рухнувший после удара ВСУ подъезд многоэтажки в Шебекине. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области
Количество жертв при обрушении дома в Шебекине, вызванного ударом ВСУ, выросло до трёх человек. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов многоэтажки тело ещё одного погибшего.
"Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине. Количество жертв увеличилось до трёх человек", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 14 июня в Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предположительно, в дом попала ракета "Точка-У". По последним данным, пострадало семь человек. Спасатели также извлекли из-под завалов два тела — мужчины и женщины.