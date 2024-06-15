Гладков: Жителям пострадавшего в Шебекине дома выплатят до 100 тысяч рублей

Жители пострадавшего в результате атаки ВСУ дома в Шебекине Белгородской области получат выплаты до 100 тысяч рублей на каждого прописанного в квартире, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сумма социальной поддержки начинается с 10 тысяч рублей и зависит от степени повреждения жилья.

"Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции четырёхподъездного дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно", — написал Гладков в своём телеграм-канале.