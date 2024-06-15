ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 14:25

Опубликован предварительный список погибших при обрушении дома в Шебекине

В результате вчерашней атаки киевского режима, из-за которой рухнул подъезд жилого дома в Шебекине Белгородской области, погибло пять человек. SHOT публикует предварительный список погибших.

Последствия обрушения подъезда. Фото © SHOT

Последствия обрушения подъезда. Фото © SHOT

1. Шихов В.И., 62 года

2. Шихова Е.И., 61 год

3. Петровский К.Л., 65 лет

4. Шпаковский В.Н., 87 лет

5. Туркова Л.Н., 77 лет.

Напомним, накануне в белгородском Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предварительно, в здание прилетела ракета "Точка-У". Погибло пять человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по населённому пункту неизбирательными обстрелами инфраструктуры. Сегодня стало известно, что рухнувший подъезд восстановлению не подлежит. Жителям пострадавшего дома выплатят до 100 тысяч рублей.

"Гул и полетело": Очевидец рассказал о первых секундах после удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине
"Гул и полетело": Очевидец рассказал о первых секундах после удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров