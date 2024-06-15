Опубликован предварительный список погибших при обрушении дома в Шебекине
В результате вчерашней атаки киевского режима, из-за которой рухнул подъезд жилого дома в Шебекине Белгородской области, погибло пять человек. SHOT публикует предварительный список погибших.
Последствия обрушения подъезда. Фото © SHOT
1. Шихов В.И., 62 года
2. Шихова Е.И., 61 год
3. Петровский К.Л., 65 лет
4. Шпаковский В.Н., 87 лет
5. Туркова Л.Н., 77 лет.
Напомним, накануне в белгородском Шебекине из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Предварительно, в здание прилетела ракета "Точка-У". Погибло пять человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по населённому пункту неизбирательными обстрелами инфраструктуры. Сегодня стало известно, что рухнувший подъезд восстановлению не подлежит. Жителям пострадавшего дома выплатят до 100 тысяч рублей.