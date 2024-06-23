Рой из 12 беспилотников ВСУ атаковал Брянскую область

Силы противовоздушной обороны ВС России за последний час засекли и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые намеревались устроить теракт на территории Брянской области. Об отражённой атаке роя дронов рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Восемь БПЛА поражены над Брасовским районом, ещё по два рухнули в окрестностях Почепского и Трубчевского районов. Обломки дронов упали вдали от построек.