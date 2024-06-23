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22 июня, 23:16

Рой из 12 беспилотников ВСУ атаковал Брянскую область

Силы противовоздушной обороны ВС России за последний час засекли и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые намеревались устроить теракт на территории Брянской области. Об отражённой атаке роя дронов рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Восемь БПЛА поражены над Брасовским районом, ещё по два рухнули в окрестностях Почепского и Трубчевского районов. Обломки дронов упали вдали от построек.

"Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы", — уточнил губернатор.

Богомаз: Разведывательный беспилотник ВСУ сбит в Брянской области
Богомаз: Разведывательный беспилотник ВСУ сбит в Брянской области

Ночные налёты на Брянскую область начались поздним вечером 22 июня. Сначала ВСУ пытались прорваться через эшелонированную ПВО региона двумя беспилотниками, а потом к ним присоединился ещё один дрон.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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