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22 июня, 21:53

Богомаз: Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник

Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом Брянской области, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом", — пояснил Богомаз.

К счастью, ничего не разрушено, никто не пострадал. На месте работают оперативники и спасатели.

Силы ПВО пресекли попытку дронов ВСУ атаковать Брянскую область
Силы ПВО пресекли попытку дронов ВСУ атаковать Брянскую область

Ещё один разведывательный беспилотник был сбит над Брянской областью днём 22 июня. В Минобороны РФ подтвердили информацию, отметив, что попытка ВСУ атаковать область при помощи дрона была пресечена около 17:15 по московскому времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sibsky2016

Анатолий Симоненко
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