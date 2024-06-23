Богомаз: Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник

К счастью, ничего не разрушено, никто не пострадал. На месте работают оперативники и спасатели.

Ещё один разведывательный беспилотник был сбит над Брянской областью днём 22 июня. В Минобороны РФ подтвердили информацию, отметив, что попытка ВСУ атаковать область при помощи дрона была пресечена около 17:15 по московскому времени.