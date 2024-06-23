Богомаз: Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник
Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом Брянской области, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом", — пояснил Богомаз.
К счастью, ничего не разрушено, никто не пострадал. На месте работают оперативники и спасатели.
Ещё один разведывательный беспилотник был сбит над Брянской областью днём 22 июня. В Минобороны РФ подтвердили информацию, отметив, что попытка ВСУ атаковать область при помощи дрона была пресечена около 17:15 по московскому времени.
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