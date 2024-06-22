Силы ПВО пресекли попытку дронов ВСУ атаковать Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты на территории региона с применением двух дронов самолётного типа. Беспилотники удалось ликвидировать над территорией Трубчевского района.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал Богомаз в телеграм-канале.