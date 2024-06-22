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22 июня, 12:51

Мужчина пострадал во время атаки дрона ВСУ в селе Красное Белгородской области

Мужчину ранило осколком во время украинской атаки на село Красное Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода. В результате детонации второго беспилотника в частном жилом домовладении повреждены остекление на балконе и забор", — написал Гладков.

Он также отметил, что на окраине Шебекина беспилотник ВСУ ударил по грузовику, повредив кузов. Кроме того, от атаки шестью БПЛА в селе Муром пострадали два дома, а также гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения.

Мужчина получил ранение груди в результате удара ВСУ по селу Муром
Мужчина получил ранение груди в результате удара ВСУ по селу Муром

Ранее стало известно, что во время очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина в селе Салтыково Белгородской области. Снаряд ВСУ прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран сотрудник завода скончался на месте до приезда скорой.

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Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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