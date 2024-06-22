Мужчина погиб под Белгородом в результате артиллерийского обстрела ВСУ

Мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Салтыково Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Гладков в своём телеграм-канале.