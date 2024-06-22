ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 10:37

Мужчина погиб под Белгородом в результате артиллерийского обстрела ВСУ

Гладков: При обстреле ВСУ села Салтыково погиб мирный житель

Мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Салтыково Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре
Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре

Ранее Life.ru сообщал, что в результате украинской атаки на Белгородскую область пострадал житель села Муром Шебекинского городского округа. Он получил ранения из-за падения дрона-камикадзе ВСУ. Кроме того, БПЛА повредил частный дом и задел линию электропередачи.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров