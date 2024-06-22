Мужчина погиб под Белгородом в результате артиллерийского обстрела ВСУ
Гладков: При обстреле ВСУ села Салтыково погиб мирный житель
Мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Салтыково Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате украинской атаки на Белгородскую область пострадал житель села Муром Шебекинского городского округа. Он получил ранения из-за падения дрона-камикадзе ВСУ. Кроме того, БПЛА повредил частный дом и задел линию электропередачи.
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