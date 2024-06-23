Число сбитых за ночь беспилотников над Брянской областью выросло до 30

Два новых беспилотника сбито над Брянской областью, общее число отражённых атак за ночь выросло до 30. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Беспилотные летательные аппараты самолётного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны.

"Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы", — написал Богомаз в телеграм-канале.